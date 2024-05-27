На Сонці нова велика пляма: чи чекати на магнітні бурі цього тижня

Поки можна трошки відпочити

Нова сонячна пляма AR3691 за дві доби виросла у два рази й має нестабільне магнітне поле. Астросиноптики прогнозують, що її геоефективні спалахи можуть впливати на Землю протягом цього тижня.

Пляма має магнітне поле "бета-гамма- дельта", яке містить енергію для сонячних спалахів класу Х, тобто надпотужних. За словами вчених зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, ймовірність виверження, яке вплине на Землю, зросте, коли пляма повернеться до нашої планети обличчям.

Магнітні бурі на Землі протягом 23-26 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 27 травня тримається помірна магнітна буря, яка не перевищує 4 балів сили. Вже 28 травня сонячна активність буде на мінімумі — 3 бали.

Потім, протягом 29 травня-2 червня прогнозується геомагнітна тиша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний синоптик з Волині Володимир Деркач розповів, якою у 2024 році буде погода в Україні влітку.