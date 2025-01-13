Чесні, відважні, вірні та самовіддані: про що розповідає шеврон легендарної 128-ї гірсько-штурмової бригади (фото)

За час повномасштабного вторгнення бойові бригади були неодноразово відзначені державними нагородами за мужність та героїзм

Кожен шеврон на військовій формі – це не просто нашатка. Це символ честі, гідності та бойового духу, що віддзеркалює історію, традиції та характер підрозділу. Серед таких особливих знаків – шеврон легендарної 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, воїни якої роками боронять нашу землю від російського агресора.

Сьогодні "Телеграф" розповість історію цього символу, який став справжнім оберегом для захисників та знаком наближення української перемоги.

Шеврон має форму, схожу на щит. А його темно-сірий колір — це символ гірської піхоти, а також символ Закарпаття — чорна гора.

Головний елемент знаку – срібний Костиль (також відомий, як Антоніївський хрест або тау-хрест) – символ життя та жертовності. Антоніївський хрест можна також інтерпретувати як початкову букву "Т" у слові "Transcarpathia" (Закарпаття).

У центрі щита перехрещені дві срібні сокири (бартки), що означають захист, тверду вдачу, бойовий гарт і рішучість.

Срібна квітка едельвейса, стилізована під сонце, що має десять променів. Промені символізують десять закарпатських етносів, представники яких служать у бригаді, а шість чорних крапок по центру – шість чеснот гірського штурмовика: вірність, честь, чесність, відвага, обов’язок та самовідданість.

Коли заснували шеврон

У теперішньому вигляді цей символ бригади був затверджений 6 років тому – 29 травня 2019 року.

До повномасштабного вторгнення бригада вела активні бойові дії на Сході країни. А саме бої за Луганський аеропорт, Дебальцеве, Торецьк, Піски, Маріуполь. Після повномасштабного вторгнення у Херсоні, Соледарі, Запоріжжі.

За час повномасштабного вторгнення бойові бригади були неодноразово відзначені державними нагородами за мужність та героїзм. Підрозділ регулярно проводить успішні операції по знищенню ворожої техніки та укріплень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає шеврон славетної 72 ОМБр.