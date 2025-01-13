Коли заброньованим чоловікам потрібно проходити ВЛК

Юрист пояснив, коли людям з бронюванням краще самостійно звернутися до ТЦК

У березні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, що скасовує статус "обмежено придатний" до військової служби. Всі громадяни, які мали цей статус, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого 2025 року.

Якщо стан здоров'я не змінився, ВЛК повинна винести рішення про придатність до служби в певних військових підрозділах, таких як частини забезпечення, навчальні центри, медичні підрозділи та інші. Про це на порталі B2BConsult розповів адвокат Дмитро Дончак.

Адвокат зазначив, що прикінцевими положеннями закону встановлено, що всі громадяни, визнані раніше "обмежено придатними" до служби, повинні пройти повторний медогляд протягом дев'яти місяців з моменту його набрання сили. Однак, закон не дає чіткої відповіді на питання, чи повинні військовозобов'язані самостійно звертатися на ВЛК, чи вони повинні чекати повістку від ТЦК .

"З тексту незрозуміло — чи повинен військовозобов'язаний сам, добровільно йти на повторну ВЛК, чи він повинен чекати на повістку зі свого ТЦК, і тільки тоді йти на ВЛК. Багато хто вважає, що самому йти непотрібно, бо є постанова КМУ № 560, де в пункті 63 зазначено, що військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються", — зазначає юрист.

Згідно з деякими тлумаченнями, військовозобов'язаний може не йти на повторний огляд самостійно, адже існує постанова Кабміну №560, що забороняє медогляд тим, хто має відстрочку від призову . Проте ТЦК наполягають на тому, що громадяни повинні самостійно проходити ВЛК для визначення придатності до служби.

Адвокат рекомендує військовозобов'язаним, що мають дійсне бронювання від мобілізації, самостійно звернутися до ТЦК для проходження медогляду, щоб уникнути можливих проблем з продовженням статусу.

"Враховуючи, що наразі у вас є дійсне бронювання, я б рекомендував самостійно з'явитися в ТЦК і пройти медогляд. Щоб потім не хвилюватися з продовженням цього статусу", — підкреслив Дмитро Дончак.

Раніше "Телеграф" писав, що є два випадки, при яких заброньовані можуть втратити свій статус вже у лютому. Певна категорія чоловіків залишиться без броні, якщо підприємство втратить статус критичності чи не відповідатиме йому.