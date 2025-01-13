Водіям приготуватись! У Києві на два місяці обмежать рух: де саме і в чому причина

У "Київавтодорі" пояснили, як це буде відбуватись

У понеділок, 13 січня, у Києві обмежили рух естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро". Причиною є ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомила пресслужба "Київавтодору".Обмеження діятимуть до 17 березня 2025 року з 8:00 до 17:00.

"Обмеження руху будуть вводити першою смугою — на з’їзді (за напрямом руху транспорту з Дніпровського узвозу на Набережне шосе)", — йдеться у повідомленні.

Таку інформацію підтверджують і в КМДА.

Нагадаємо, свого часу була ідея будівництва в Одесі метрополітену. Навіть серйозно обговорювалася на рівні міськради, але можливостей для реалізації цього масштабного проєкту так і не знайшли. З того часу величезне місто-мільйонник потопає у транспортних колапсах і щодня буквально застигає у величезних пробках. Чому грандіозний проєкт так і не був реалізований — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві під час тривог запрацює наземний громадський транспорт. Зокрема, планують розробити спеціальний алгоритм для роботи автобусів, тролейбусів і трамваїв під час тривог.