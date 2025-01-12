"Шахеди" ледь не чіпляють будинки: військовий експерт розповів, чому РФ запускає дрони так низько (відео)

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов у розмові з "Телеграфом" назвав способи, якими можна збивати зброю

Російська армія почала випускати по території України ударні безпілотники "Шахед" на дуже низькій висоті. Один з таких встигли зафільмувати.

Дрон армії РФ летів ледве не чіпляючи одноповерхові будинки. Про це повідомляють телеграм-канали.

"Якщо припустити, що висота таких будинків становить приблизно 3 метри, то дрон летів на висоті не більше 10–20 метрів", — йдеться у повідомленні.

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов у розмові з "Телеграфом" розповів, чому росіяни почали використовувати таку тактику. За його словами, на низьких висотах "шахед" фактично не привертає увагу засобів радіоелектронної боротьби, відповідно систем проти повітряної оборони.

"Є так звана мертва зона, яка не дозволяє на низьких висотах виявляти аеродинамічні цілі, а "шахеди" саме належать до цих цілей. Тобто, повторюють, фактично унеможливлюють ефективний характер їх нейтралізації, як з використанням при чому F-16 і не тільки ними. Але, відповідно, мовиться про систему радіоелектронної боротьби. Бо, якщо подивитися статистику, до 40% локаційно втрачених. Це відповідно можливості засобів радіоелектронної боротьби впливати на момент, скажімо так, чи то відхилення від цілі, чи взагалі їх повної нейтралізації і створюються передумови для відповідно втрати контролю над безпілотниками. Тому використовують цю тактику. Плюс росіяни й в нічний час намагалися фарбувати в темний колір, використовувати інші матеріали, які, відповідно, унеможливлюють їх виявлення, а росіяни намагаються експериментувати", — розповів експерт.

Дмитро Снєгирьов додав, що росіяни запускають кілька десятків безпілотників з різних точок, але виходять вони на ціль одночасно. Також вони можуть запускати приманки, аби перевантажити системи ППО та знайти в ній шпарину.

"Тут варто говорити, що Сила оборони України відпрацювала ефективну тактику їх нейтралізації. Мовиться про роботу мобільних груп. Тобто, там декілька приємних для них, неприємних, але їх не варто розголошувати", — каже Снєгирьов.

Відповідаючи на питання, чим можна збити "шахед", якщо він летить на низькій висоті, то військовий експерт відповів, що ефективніше будуть мобільно-вогневі групи та стрілецька зброя, але там багато факторів.

"Мобільні вогневі групи, те, що наразі Сила оборони України продемонструвала, скажімо так, інноваційний підхід до цього питання. Це, відповідно, Gepard виробництва Німеччини, які досить ефективно працюють по них. Там багато засобів ураження, плюс ЗРК", — коментує він.

А ось, що стосується стрілецької зброї, то він каже, що це не бажано це використовувати, адже це небезпечно в межах міської забудови.

"Це наражає на можливість загибелі цивільного населення. Є декілька засобів. Найбільш об'єктивна – це мобільні групи", — підсумував Снєгирьов.

Раніше "Телеграф" писав, як зараз виглядає Торецьк з висоти після тактики випаленої землі росіян.