Відомо ім'я і не тільки. Один із полонених військових КНДР розкрив деталі участі у війні проти України

За його словами, північнокорейці мають високий бойовий дух та бажання брати участь у бойових діях

Стало відоме ім'я одного з військовослужбовців КНДР, що воюють на боці Росії проти України, та потрапили у полон у Курській області. Це — народжений у Пхеньяні 30 грудня 1999 року Лі Чен Нам.

Про це повідомив військовий оглядач Роман Бочкала. Він уточнив, що громадянина Північної Кореї взяли у полон десантники 95 ОДШБр біля н.п. Орловське, Курської області. Лі Чен Нам — снайпер-розвідник 2 групи, 3 взводу, 3 роти, 5 батальйону ГРУ КНА КНДР, сержант. В армії КНДР чоловік перебуває з 2016 року.

За його словами, його перше бойове зіткнення сталося 8 січня — дві штурмові групи ГРУ КНДР у кількості 7 військовослужбовців в кожній. Весь особовий склад окрім полоненого, за його даними, загинув.

Лі Чен Нам розповів, що на територію Росії військових КНДР доставляють морським транспортом. В зоні бойових дій корейці живуть у бліндажах по семеро людей. Зв'язок здійснюється за допомогою одної радіостанції на двох військовослужбовців. У складі військ КНА КНДР наявні штурмові підрозділи – 91 та 94 ОБр ССпП КНА КНДР. За словами полоненого, втрати серед особового складу підрозділів КНА КНДР постійно замінює поповнення. Ймовірна чисельність ГРУ КНА КНДР, що діє на боці РФ, за його словами, складає 2 500 військовослужбовців.

Військовослужбовці КНА КНДР озброєні автоматами АК-12, які отримали на території Росії. З важкого озброєння мають 60 мм міномети, які було привезено з Північної Кореї.

Щодо морально-психологічного стану у військ КНДР, що воюють проти України, то за словами полоненого, військовослужбовці КНА КНДР мають високий бойовий дух та бажання брати участь у бойових діях. Жоден з них не відмовився виконувати бойовий наказ. Великі втрати серед військовослужбовців КНА ніяким чином не впливають на їх бойовий дух, заявив Лі Чен Нам.

Командування КНА КНДР:

командир 5 батальйону – підполковник Кім Мун Гі;

командир 3 роти 5 батальйону – капітан Шим О Сонг (загиблий);

командир 2 групи 3 взводу 3 роти 5 батальйону – лейтенант Банг Хо Соп.

Як повідомляв "Телеграф", один з полонених солдатів КНДР заявив що серед північнокорейських солдатів у Росії є "значні" втрати. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна запропонувала диктатору КНДР Кім Чен Ину забрати своїх полонених солдатів. В обмін йому пропонують сприяти поверненню українських полонених, які перебувають у Росії.