Напередодні інавгурації Трампа. Директор ФБР заявив, що йде у відставку: що сталося

Іронія в тому, що на пост глави ФБР у 2017 році його призначив сам Трамп

Директор ФБР Крістофер Рей йде у відставку майже на три роки раніше, через близьку зміну президента — вже 20 січня Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США. Свою відставку Рей пояснює небажанням втягувати ФБР до політичних суперечок з адміністрацією нового глави Білого дома.

Про це повідомляє CBS News. В інтерв'ю виданню директор ФБР пояснив мотиви свого рішення.

"Моє рішення піти з ФБР, маю вам сказати, було одним із найважчих рішень, які мені коли-небудь доводилося приймати. Мене дуже, дуже хвилює ФБР, наша місія, зокрема наші люди. Але ви знаєте, що новообраний президент чітко дав зрозуміти, що має намір внести зміни, і закон передбачає, що він може зробити це з будь-якої причини або взагалі без причини. Я зробив висновок, що для Бюро найкраще було б спробувати зробити це впорядковано, щоб не втягувати ФБР у бійку ще глибше", — зазначив Крістофер Рей.

Після того, як Рей залишить свою посаду, виконувати обов'язки директора ФБР буде його заступник Пол Ебейт. За законом виконувач обов'язків директора може перебувати на посаді не більше 210 днів. Після цього Сенат зобов'язаний затвердити постійного керівника.

Варто зазначити, що Рея у 2017 році призначив на посаду директора ФБР сам Трамп, але ще до 2021 року, коли закінчився президентський термін Трампа, їхні стосунки стали напруженими. Ставлення Трампа до ФБР лише погіршилося після того, як у серпні 2022 року на його курорті Мар-а-Лаго провели обшук, а згодом Трампу висунули звинувачення в тому, що він нібито зберігав секретні документи.

Нагадаємо, 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Цей день стане для нього першим днем другого терміну як президента Сполучених Штатів. Трамп стане другим президентом в історії США, який двічі, але не поспіль, становився главою країни.

Церемонія відбудеться перед будівлею Капітолія США у Вашингтоні. Вона розпочнеться близько 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за Києвом). Трамп та його віцепрезидент Джей Ді Венс складуть присягу. Новий президент США проголосить інавгураційну промову.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Трамп заявив, що планує призначити директором ФБР Кеша Патела. Це — 44-річний юрист та колишній співробітник Палати представників і Ради національної безпеки. Пател відомий своєю схильністю до поширення конспірологічних теорій. Він є автором книги, що містить список чиновників "глибинної держави", проти яких слід спрямувати зусилля.