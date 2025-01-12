У Києві та областях оголошено тривогу: що відомо (карта)

Усіх просять перебувати у укриттях

Вдень 12 січня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі й у столиці. Це пов’язано із загрозою застосування росіянами балістики з північно-східного спрямування.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали. У зв’язку з загрозою всіх просять залишатися в безпечних місцях до відповідного розпорядження.

"Активність наземних пускових установок Брянської області. Якщо у Вашій області тривога, пройдіть в укриття!", — пише один із каналів.

У Повітряних силах підтвердили інформацію про небезпеку. Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 12 січня росіяни здійснили атаку по Україні. Вони запускали безтільні літальні апарати. Частину з них вдалося збити. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали одразу у кількох областях.

Також нагадаємо, що у Кривому Розі 9 січня прогриміли щонайменше три вибухи. Повітряні Сили ЗСУ попередньо повідомляли про ракетну загрозу та наближення швидкісних цілей до міста. Пізніше стало відомо, що ППО збила три крилаті ракети "Іскандер-К".