Зеленський показав допит полонених північнокорейців і зробив пропозицію Кім Чен Ину (відео)

КНДР зможе повернути своїх полонених, але з умовою

Україна запропонувала диктатору КНДР Кім Чен Ину забрати своїх полонених солдатів. В обмін йому пропонують сприяти поверненню українських полонених, які перебувають у Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram. За його словами, північнокорейських полонених, безперечно, буде ще більше.

"Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР", — сказав він.

Зеленський додав, що Україна готова відправляти полонених солдатів назад до Північної Кореї, якщо Кім Чен Ин допоможе організувати їхній обмін на воїнів, які досі перебувають у російському полоні.

Водночас він зазначив, що ті солдати, які не захочуть повертатися та погодяться допомогти Україні поширювати правду про війну, зможуть отримати таку можливість.

До свого повідомлення Зеленський додав відео допиту двох північнокорейців. Один із них зміг розповісти, що не знав, де знаходиться і висловив бажання залишитися в Україні.

Як повідомлялося раніше, у суботу, 11 січня, стало відомо, що українським військовослужбовцям вдалося вперше взяти в полон солдатів із КНДР. Відомо, що одного північнокорейського солдата 9 січня 2025 року вдалося захопити бійцям тактичної групи № 84 ССО, а іншого — воїнам-десантникам ЗСУ.