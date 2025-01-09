Australian Open-2025: розклад та результати українок

Відкритий чемпіонат Австралії пройде з 12 по 26 січня

У неділю, 12 січня, у Мельбурні (Австралія) стартує перший Турнір Великого Шлему у 2025 році – Australian Open. До речі, нещодавно стало відомо, що український тренер втік із країни минулого року, скориставшись відрядженням до Австралії.

У жіночому одиночному розряді Україну представлять 6 тенісисток. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українських тенісисток на Australian Open-2025 (оновлюється)

1/64 — Марта Костюк (Україна, №18 WTA) — Нао Хібіно (Японія, №141 WTA)

1/64 — Дар’я Снігур (Україна, № 138 WTA) — Даніель Коллінс (США, №11 WTA)

1/64 — Еліна Світоліна (Україна, №29 WTA) — Сорана Кирста (Румунія, №72 WTA)

1/64 — Даяна Ястремська (Україна, №33 WTA) — Маяр Шеріф (Єгипет, №65 WTA)

1/64 — Ангеліна Калініна (Україна, №48 WTA) — Онс Жабер (Туніс, №40 WTA)

1/64 — Юлія Стародубцева (Україна, №100 WTA) — Лейла Фернандес (Канада, №31 WTA)

Нагадаємо, українки успішно виступили на Australian Open-2024. Наприклад, Людмила Кіченок разом із латвійкою Оленою Остапенко вперше у кар’єрі боролася за титул на парному мейджорі.