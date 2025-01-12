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"Щось підмішують у їжу?": чому жителі КНДР не можуть пробити "залізну завісу"

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Чому жителі КНДР не можуть пробити "залізну завісу" Новина оновлена 12 січня 2025, 12:49
Чому жителі КНДР не можуть пробити "залізну завісу". Фото Колаж "Телеграфу" / Gilad Rom

У багатьох жителів Північної Кореї сірий відтінок шкіри, а їхні очі виглядають тьмяно та невиразно

У Північній Кореї у людей відсутній доступ в Інтернет, але вони, ймовірно, все ж таки намагаються пробити цю "залізну завісу", яка відокремлює їх від решти світу. Водночас у багатьох людей у КНДР нібито знижений інтерес до життя і деякі опції у їх сприйнятті світу деактивовані, тому їм це просто не цікаво.

Таку думку висловив український журналіст та воєнний кореспондент в інтерв’ю "Телеграфу": "Вони як роботи": Роман Бочкала про військових КНДР та те, чому морожена риба для них – мрія життя".

"Я впевнений, що намагаються. Це природно для людини прагнути дізнатися правду в будь-якій ситуації. Однак слід враховувати рівень аморфності місцевого населення. Це видно, коли дивишся на погляди людей. Вони виглядають трохи пригніченими", — сказав співрозмовник.

За його словами, у багатьох жителів Північної Кореї сірий відтінок шкіри, а їхні очі виглядають тьмяно та невиразно. Бочкала не виключає, що він "щось підмішують у їжу".

"Іноді, аналізуючи це, мені навіть здається, що їм, можливо, щось підмішують у їжу. Знаєте, як раніше в радянській армії хлопцям давали бром, щоб знизити їхній інтерес до життя. Так вважала радянська система", — зазначає журналіст.

Крім того, Бочкала думає, що в КНДР також можуть використовувати якісь речовини, щоб люди менше цікавилися життям.

"Вони виглядають дуже обмеженими у своїх розумових здібностях. Іноді складається враження, що вони просто не цікавляться багатьма аспектами життя. Це як опції в їхньому сприйнятті світу деактивовані", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Північна Корея розширила список "смертельних злочинів". Тепер він міститиме не 11, а 16 пунктів.

Теги:
#Північна Корея #Інтернет #КНДР #Життя в Північній Кореї