Армія РФ могла просунутися на трьох напрямках. Як тепер виглядає лінія фронту (карта боїв)

Тривають важкі бої

Йде 1055-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 12 січня, на фронті сталося 124 бойових зіткнення. Росіяни просунулися в Донецькій області.

За даними порталу DeepState, російська армія просунулася в Часовому Яру (Краматорський напрямок), Торецьку (Торецький напрямок), Янтарному, Нововасилівці (Покровський напрямок). Також росіяни мають просування біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного (Покровський напрямок).

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що станом на 22:00 12 січня, найбільше ворожих атак сталося на Покровському напрямку. Там росіяни 50 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне.

"Противник зазнає значних втрат — сьогодні (12 січня, — ред.) на цьому напрямку було знешкоджено 376 окупантів, 184 з них — безповоротно. Також знищено чотири одиниці автомобільної техніки, пошкоджено дві гармати противника", — додали у Генштабі.

На Лиманському напрямку ворог 11 разів атакував позиції українців. Він наступав біля населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне.

На Краматорському напрямку на момент виходу зведення було зафіксовано 14 боєзіткнень. Бої тривали поблизу Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

Як повідомляв "Телеграф", за даними аналітичного огляду видання Forbes, вперше від початку повномасштабної війни Україна має перевагу над Росією у бойових танках. Аналітики назвали причини.