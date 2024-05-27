Укр

На Солнце новое большое пятно: ждать ли магнитные бури на этой неделе

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото На пенсии

Пока можно немного отдохнуть

Новое солнечное пятно AR3691 за двое суток выросло в два раза и имеет нестабильное магнитное поле. Астросиноптики прогнозируют, что ее геоэффективные вспышки могут влиять на Землю в течение этой недели.

Пятно имеет магнитное поле "бета-гамма-дельта", которое содержит энергию для солнечных вспышек класса Х, то есть сверхмощных. По словам ученых с сайта исследования космической погоды Spaceweather, вероятность извержения, которое повлияет на Землю, возрастет, когда пятно повернется лицом к нашей планете.

Магнитные бури на Земле в течение 23-26 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 27 мая держится умеренная магнитная буря, не превышающая 4 балла силы. Уже 28 мая солнечная активность будет на минимуме – 3 балла.

Затем в течение 29 мая-2 июня прогнозируется геомагнитная тишина.

Напомним, ранее Телеграф писал, что народный синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал, какой в 2024 году будет погода в Украине летом.

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