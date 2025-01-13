Незвичайне поєднання сподобається гостям: приготуйте зелений салат з хурмою (відео)
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Цікаве поєднання продуктів
З сезонного фрукта хурми можна не лише готувати вишукані десерти чи їсти просто так, але й робити цікаві салати. Рецептом такого ми сьогодні й хочемо поділитися.
Салат з зеленню, хурмою та хамоном готується легко та виходить цікавим на смак. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tatianaorineo".
Як приготувати салат з руколою, хамоном та хурмою
Інгредієнти:
- рукола;
- хурма — 1 шт.;
- хамон — 100 г;
- сир камамбер — 60 г;
Для соусу:
- сік лимону — 1 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Хурму помити, просушити серветками.
2.Руколу також промити та висушити.
3.Сир камамбер та хурму нарізати на шматочки.
4.Хамон розділити на смужки та нарізати на шматочки.
5.Окремо з’єднати інгредієнти для соусу — олію, мед, лимонний сік та гірчицю в зернах.
6.На тарілку викласти руколу, зверху шматочки сиру, хурми та хамону. Полити салат соусом.