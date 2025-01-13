Незвичайне поєднання сподобається гостям: приготуйте зелений салат з хурмою (відео)

Цікаве поєднання продуктів

З сезонного фрукта хурми можна не лише готувати вишукані десерти чи їсти просто так, але й робити цікаві салати. Рецептом такого ми сьогодні й хочемо поділитися.

Салат з зеленню, хурмою та хамоном готується легко та виходить цікавим на смак. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tatianaorineo".

Як приготувати салат з руколою, хамоном та хурмою

Інгредієнти:

рукола;

хурма — 1 шт.;

хамон — 100 г;

сир камамбер — 60 г;

Для соусу:

сік лимону — 1 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Хурму помити, просушити серветками.

2.Руколу також промити та висушити.

3.Сир камамбер та хурму нарізати на шматочки.

4.Хамон розділити на смужки та нарізати на шматочки.

5.Окремо з’єднати інгредієнти для соусу — олію, мед, лимонний сік та гірчицю в зернах.

6.На тарілку викласти руколу, зверху шматочки сиру, хурми та хамону. Полити салат соусом.