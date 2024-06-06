Сонце затихло, але не надовго: коли чекати на магнітні бурі

Астросиноптики оновили графік

Протягом найближчих днів земляни можуть відпочити, адже не прогнозується будь-яких коливань вище 4 балів. На Сонці відбуваються спалахи, однак вони не геоефективні й не несуть загрози для нашої планети.

Як мовиться на сайті Meteoprog, у четвер, 6 червня, суттєвих магнітних бур не очікується, адже сонячна активність протягом останніх 24 годин була на спокійному рівні. За цей період на світилі відбулось шість спалахів класу М, тобто середні між потужними класами С та Х.

Згідно з даними, астросиноптики прогнозують 1% ймовірності малих та сильних геомагнітних штормів на Землі.

Магнітні бурі на Землі протягом 6-9 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на Землі протримається одноденна магнітна буря, сила якої не перевищить 4 балів.

Протягом 6-8 червня сонячна активність знаходитиметься на "зеленому" рівні. Потім, 9 червня, передбачається невеликий геомагнітний шторм 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими днями до більшості регіонів України прийде негода — гроза, град та вітер.