Зеленський має намір зустрітися з Трампом через угоду по копалинам — ЗМІ

Президенти можуть продовжити обговорення умов угоди в особистому форматі

Президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня. Очікується, що там він обговорить угоду про корисні копалини.

Про це повідомляє NV із посиланням на свої джерела в українській владі. Свої пропозиції щодо проєкту договору українська сторона передала спеціальному представнику Вашингтона Кіту Келлогу, який уже прямує до США на зустріч із Трампом.

Також через спецпредставника було передано побажання щодо зустрічі двох лідерів у Вашингтоні для обговорення деталей угоди особисто.

"Основна причина приїзду Келлога до Києва нарешті стала ця угода, Трамп йому сказав: у тебе одне завдання — угода. Тому над нею працювали всі три дні, поки Келлог був у Києві", — повідомляють джерела видання.

США пропонують створити фонд, до якого будуть вноситись майбутні надходження від видобутку корисних копалин на підконтрольних Україні територіях. Спочатку представники Трампа захотіли встановити розмір фонду у розмірі 500 мільярдів доларів, проте Україна пропонує зменшити цю суму до 100 мільярдів, пише видання.

При цьому в новій версії договору до фонду мають надходити не лише доходи від копалин, а й від портів, а також нафти та газу.

Зазначається, що Зеленський вагається у питанні про те, чи варто підписувати угоду, для чого провів консультації з головами різних відомств. Джерела видання кажуть, що вона була "емоційною", а Зеленський навіть трохи посперечався з головою ГУР Кирилом Будановим.

"У них на деякі речі розійшлися погляди, але зрештою президент схиляється до того, що угоду в якомусь покращеному вигляді треба буде підписати", — зазначило джерело видання.

Нагадаємо, що президенту Зеленському запропонували "покращену" версію угоди зі США про рідкісноземельні метали. Новий варіант домовленості містить суттєві зміни та відповідає українському законодавству.

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, що робота над підписанням документа розпочнеться вже з понеділка.