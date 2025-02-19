Бетербієв — Бівол 2: де і коли дивитися вечір боксу сторіччя

Неймовірне шоу боксу пройде у Саудівській Аравії

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір професійного боксу, в головному поєдинку якого абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) проведе реванш проти співвітчизника Дмитра Бівола (23-1, 12 КО). До слова, Артур б’ється на міжнародній арені під прапором Канади.

У прямому етері в Україні шоу боксу Бетербієв — Бівол 2 покаже медіаплатформа DAZN. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Пряма трансляція шоу стартує о 16:30 за київським часом із раннього андеркарда, який буде доступний для безплатного перегляду на YouTube. Основний андеркард шоу стартує о 18:45 за київським часом, а головний бій вечора — орієнтовно о 01:00 за київським часом.

Промо відео бою Бетербієв — Бівол 2

Додамо, що офіційна трансляція вечора боксу Бетербієв — Бівол 2 в Україні коштує 1094 грн за оплаченої підписки на DAZN. Це шоу організатори вже прозвали "кардом століття" через велику кількість чемпіонських поєдинків в андеркарді шоу.

Кард шоу Бетербієв — Бівол 2

Кард шоу Бетербієв — Бівол 2

Напередодні стартував медіатиждень шоу Бетербієв — Бівол 2. 18 лютого боксери взяли участь в офіційній церемонії прибуття в Ер-Ріяд.

Найкращі моменти бою Бетербієв — Бівол

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Цей вечір боксу особисто відвідав голова Чечні Рамзан Кадиров. До речі, після перемоги Бетербієв кинув виклик українському чемпіону світу у надважкій вазі Олександру Усику, проте пізніше відмовився від цієї ідеї.