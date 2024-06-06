Солнце затихло, но не надолго: когда ждать магнитных бурь

Астросиноптики обновили график

В ближайшие дни земляне могут отдохнуть, ведь не прогнозируется каких-либо колебаний выше 4 баллов. На Солнце происходят вспышки, однако они не геоэффективны и не представляют угрозы для нашей планеты.

Как говорится на сайте Meteoprog, в четверг, 6 июня, существенных магнитных бурь не ожидается, ведь солнечная активность за последние 24 часа была на спокойном уровне. За этот период на светиле произошло шесть вспышек класса М, то есть средние между мощными классами С и Х.

Согласно данным астросиноптики прогнозируют 1% вероятности малых и сильных геомагнитных штормов на Земле.

Магнитные бури на Земле в течение 6-9 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, на днях на Земле продержится однодневная магнитная буря, сила которой не превысит 4 балла.

В течение 6-8 июня солнечная активность будет находиться на зеленом уровне. Затем, 9 июня, предполагается небольшой геомагнитный шторм в 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ближайшие дни в большинство регионов Украины придет непогода — гроза, град и ветер.