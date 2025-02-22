Зять Орбана хоче купити Raiffeisen у Росії: що відомо про угоду

Raiffeisen в Росії: чи стане угорський бізнесмен власником банку?

Один із найбагатших людей Угорщини, бізнесмен Іштван Тіборц, який є зятем прем’єр-міністра Віктора Орбана, нібито розглядає можливість купівлі російського представництва австрійського банку Raiffeisen (RBI).

Про це повідомляє видання Der Standard. За даними джерел, між Тіборцом та керівництвом RBI тривають "серйозні перемовини" щодо потенційного продажу російської "дочки" банку. У них також беруть участь представники Центробанку РФ та адміністрації Володимира Путіна, що вказує на високий рівень політичного інтересу до угоди.

Зазначається, що саме Москва могла запропонувати кандидатуру Тіборца як потенційного покупця. Водночас наглядова рада RBI у Відні вже обговорювала можливий продаж, проте висловила певні застереження щодо такої угоди.

Raiffeisen – найбільший західний банк, що досі працює в Росії, попри міжнародні санкції. Якщо угоду буде укладено, російську фінансову установу отримає впливовий угорський бізнесмен, пов’язаний з прем’єр-міністром країни, чий уряд неодноразово блокував санкції проти РФ.

Сам банк утримується від конкретних коментарів, посилаючись на рішення суду Санкт-Петербурга від вересня 2024 року, який заборонив продаж російського підрозділу.

Представники Іштвана Тіборца оперативно спростували будь-які переговори, заявивши, що бізнесмен не веде таких перемовин.

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