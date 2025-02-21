Путін тепер "великий термодинамік": експерт висміяв нову заяву про "Орєшнік"

Уражає не температура, а кінетичний удар

У п'ятницю, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін знову витяг страшилку у вигляді "Орєшніка" і заявив, що боєголовки ракети витримують температуру, що дорівнює температурі Сонця. Проте в такій заяві немає нічого дивного, адже будь-який об'єкт, який входить в атмосферу, має величезну температуру.

Про це заявив провідний науковий співробітник НАУ, авіаексперт Валерій Романенко в коментарі "Телеграфу". За його словами, температура на цих бойових головках, загалом нічим не відрізняється від температури космічного корабля, він додав, що кераміка витримує такі високі температури.

"Досить згадати, що будь-який об'єкт, який входить в атмосферу Землі, він входить, власне, з такою самою швидкістю, з такими самими температурами. І ракети Маска входять з такими температури, і космічні кораблі, човники багаторазові, приземлення, вони теж мають величезну температуру, коли входять в атмосферу", — сказав він.

Романенко додав, що уражає не температура, а кінетичний удар. Він і є головним.

На запитання, чи є там ядерна боєголовка, авіаексперт сказав, що немає. "Ні. Те, що "Орєшніки" стріляли у Дніпрі, там боєголовка цільна, яка ділиться на 36 елементів. Якщо вона ділиться на 6 елементів, то може мати бойову частину. А якщо далі розділяється, там же елементи залишаються вагою десь в десятки кілограмів. Там нема де розмістити ядерну бойову частину з термозахистом. В 155-мм снаряді можна розмістити ядерну бойову частину. Але він летить не з такою швидкістю, як ці ракети летять".

Він говорить, що ракета "Орєшнік", яка прилетіла по Дніпру ділилась на 6, а потім кожна з цих частин ще на 6 ділилася. І ці маленькі останні елементи вражали лише кінетичною енергією.

Яка там температура, це нікого не цікавить. Ну, можна там сказати, що температура, як ударне ядро. В Джавеліна, там теж подібні дуже високі температури.

"Але не пропалювати, воно ж в землю йде, або в бетон. Чим він хотів вразити світ, незрозуміло", — підсумував він.

Авіаексперт поіронізував, що Путін був "видатним істориком", а тепер став "термодинаміком".

Що передувало

Путін зробив "сенсаційні" заяви про ракету "Орєшнік" та її "небачені" якості. Він заявив, що нібито весь світ не припиняє говорити про російську ракету "Орєшнік", обговорюючи, з яких матеріалів вона зроблена.

"Температура цих бойових голівок відповідає температурі Сонця. Температура на поверхні Сонця. Ми ж розуміємо, що з 80-х років ще розробляли системи плануючого блоку літаючого. "Авангард" ми його назвали. Там можна порівняти температури. Трохи менше, ніж на поверхні Сонця", – розповів Путін.

При цьому кремлівський диктатор заявив, що наприкінці 80-х років ще замислювалися, щоби зробити такі системи.

Ракета "Орєшнік" — що відомо

Раніше ми писали про те, що 21 листопада російські терористи вперше за повномасштабну війну запустили ракету "Орєшнік" по місту Дніпро.

Тоді російський диктатор Володимир Путін заявив, що таким чином Росія провела випробування цього типу озброєння. Однак через тип цієї ракети та дальність льоту масштабну тривогу оголошують по всій території України.

"Орешник" — це балістична ракета середньої дальності класу "земля — земля". Її можна запускати як з ядерним зарядом, так і в без'ядерному варіанті.

Про характеристики відомо небагато. За словами Володимира Путіна, вона атакує цілі на швидкості 10 Махів (2,5-3 км на секунду). А судячи з російської класифікації ракет, дальність може становити до 5500 км.

Швидкісні дані частково підтверджує українська розвідка. В її заяві йшлося про те, що 21 листопада підлітний час до Дніпра становив 15 хвилин, а на кінцевій ділянці швидкість перевищила 11 Махів. Це втричі вище, ніж у аеробалістичного "Кинджала", перехоплення якого стало можливим після отримання систем Patriot. Також немає сумнівів у тому, що "Орешник" несе шість бойових частин, кожна з яких оснащена ще шістьма суббоєприпасами.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий експерт Петро Черник розповів, чим саме можна протистояти "Орєшніку". Він тоді сказав, що ракету здатна збивати американська система THAAD. Її було розроблено для збивання саме таких балістичних цілей.