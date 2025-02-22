Допомога Україні під загрозою? Чому Франція та Італія гальмують рішення ЄС - ЗМІ

Військова підтримка від ЄС: коли ухвалять рішення і хто проти?

Погодження багатомільярдного пакета військової допомоги Україні на рівні Європейського Союзу стикається з труднощами. Однією з причин є скептична позиція Франції та Італії.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на дипломатичні джерела. За інформацією Spiegel, Париж та Рим висловлюють занепокоєння щодо виділення значного фінансування Києву, аргументуючи це високим рівнем державного боргу.

Крім того, президенти Франції та Італії – Емманюель Макрон і Джорджа Мелоні – прагнуть зміцнити свої позиції як головні переговірники ЄС зі США.

Це суперечить ініціативі топдипломатки Євросоюзу Каї Каллас, яка запропонувала новий пакет допомоги Україні.

Також йдеться про те, що проти схвалення пакета виступають Угорщина та Словаччина, однак їхня опозиція не має вирішального значення. Найімовірніше, фінансування буде ухвалене в межах коаліції зацікавлених країн ЄС, а не на рівні всього Союзу.

Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив, що пакет військової допомоги Україні готується до оголошення у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. Конкретні суми фінансування будуть визначені після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка запланована на 24 лютого.

Раніше "Телеграф" писав про те, що робитиме Україна, якщо США зупинять допомогу: розповів Зеленський.