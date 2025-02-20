Бетербієв — Бівол 2: прогноз букмекерів на бій-реванш

У Саудівській Аравії пройде бій за титул абсолютного чемпіона світу

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться велике шоу професійного боксу, в головному поєдинку якого абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) проведе реванш проти співвітчизника Дмитра Бівола (2). До слова, Артур виступає на міжнародній арені під канадським прапором.

На думку букмекерів, Бетербієв є невеликим фаворитом протистояння. Про це повідомляє William Hill.

Цікаво, що найімовірнішим результатом "дуелі" фахівці називають перемогу Бівола рішенням суддів (коефіцієнт 2,50). Потім іде нокаут у виконанні Бетербієва (2,90).

Прогноз букмекерів на бій Бетербієв — Бівол 2:

William Hill: перемога Бетербієва 1,83 — нічия 15,00 — перемога Бівола 2,10

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися реванш.

Найкращі моменти бою Бетербієв — Бівол

Напередодні стартував медіатиждень шоу Бетербієв — Бівол 2. 18 лютого боксери взяли участь в офіційній церемонії прибуття в Ер-Ріяд, а наступного дня бійці провели відкриті тренування.