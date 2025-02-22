Умови стали жорсткішими: США передали новий варіант угоди з українських копалин

Білий дім не хоче включати до угоди тему гарантій безпеки

Київ та Вашингтон розпочали роботу над новою угодою про видобуток корисних копалин в Україні. Хоча поки що деталі угоди невідомі, але в ЗМІ вже з’явилася інформація про те, що вона буде ще жорсткішою, ніж попередня.

Про це пише NV із посиланням на своїх п’ятьох людей, які працюють над новою редакцією проєкту. Зазначається, що нова версія угоди була отримана 21 лютого і мала б розблокувати подальшу співпрацю сторін.

Зокрема, видання пише, що Вашингтон пропонує закріпити за собою 100% власності майбутнього фонду і розділити внески у співвідношенні два до одного. Тобто Україна внесе дві третини майбутніх надходжень від видобутку, а американці — третину, яку вже надали у вигляді зброї. Розмір фонду пропонується встановити у розмірі 500 мільярдів, а угода має охопити не лише мінерали, а й нафту та газ. Доходи від портів до угоди не входять.

Зазначається, що США вважають угоду виключно комерційною і не хоче включати до неї питання гарантій безпеки. Крім того, вони не беруть у себе жодних зобов’язань щодо інвестицій. Київ своєю чергою пропонує переглянути розмір фонду та включити необхідність використання його грошей виключно для інвестицій в Україні.

Джерела видання вважають угоду жорсткішою, ніж попередня версія.

При цьому більшість експертів, які залучені до роботи над угодою, зазначають, що зараз важливіше розблокувати подальшу співпрацю зі США, ніж обговорювати деталі виконання угоди. Вони вважають, що обговорення нюансів може розтягнутися на тривалий час і може проводитись навіть із майбутніми президентами США після Трампа.

Тим часом видання New York Times пише, що новий проєкт угоди також включає положення про доходи з територій, в цей час окупованих Росією. Частка доходів від ресурсів, що надходять до фонду зі звільнених територій, становитиме 66 відсотків.

У переглянутій пропозиції йдеться, що Штати могли б реінвестувати частину доходів у повоєнне відновлення України, зокрема шляхом інвестування у розвиток надр та інфраструктури країни.

На тлі цього вже почали звучати припущення, що у нинішньому вигляді угода після підписання працювати не буде.

Нагадаємо, що президенту Зеленському запропонували "покращену" версію угоди зі США про рідкісноземельні метали. Новий варіант домовленості містить суттєві зміни та відповідає українському законодавству.

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, що робота над підписанням документа розпочнеться вже з понеділка.