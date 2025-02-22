Трамп отримає бажане? Названа дата початку роботи над угодою щодо корисних копалин

В Україні є свої вимоги до США

Над угодою про корисні копалини, про яку говорив президент США Дональд Трамп, почнуть працювати вже після 24 лютого. Президент Володимир Зеленський у вересні минулого року запропонував Штатам спільно розробляти українські копалини в рамках свого "плану перемоги".

Про це розповів спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пише NHK. За його словами, Україна хоче від США конкретних гарантій безпеки.

"Після зустрічі Зеленського зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом український уряд з понеділка почне роботу експертної групи над підписанням угоди зі США", — йдеться у матеріалі.

Стефанчук наголошує, що Україна готова співпрацювати з США щодо корисних копалин, але вона вимагає конкретних гарантій безпеки. В цій угоді мають бути враховані права та інтереси обох держав.

За словами Стефанчука, Україна має намір вести конструктивні дискусії та прагне якомога швидше провести саміт із США.

Нагадаємо, що Зеленському запропонували "покращену" версію угоди про метали. Новий варіант домовленості містить суттєві зміни та відповідає українському законодавству.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про угоду про корисні копалини зі США.