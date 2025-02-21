Чемпіонат України з футболу, 18-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Український футбол повертається після тривалої перерви

У п’ятницю, 21 лютого, матчем "Колос" – "Чорноморець" стартує друга половина сезону в Українській прем’єр-лізі (УПЛ). Напередодні у чемпіонаті країни пролунав скандал через форму однієї з команд.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ".

Розклад та результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

П’ятниця, 21 лютого

15:30. "Колос" – "Чорноморець"

Субота, 22 лютого

13:00. "Кривбас" – "Верес"

15:30. "Інгулець" – "Полісся"

18:00. "Рух" – ЛНЗ

Неділя, 23 лютого

13:00. "Оболонь" – "Ворскла"

15:30. "Олександрія" – "Зоря"

18:00. "Динамо" – "Карпати"

Понеділок, 24 лютого

18:00. "Шахтар" – "Лівий Берег"

Нагадаємо, всі українські команди безславно завершили виступи у єврокубках. За підсумками восьми турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити до топ-24, залишивши єврокубки. За підсумками восьми турів Ліги Європи "Динамо" набрало 4 очки та посіло 34-те місце в основному турнірі. До речі, кияни достроково припинили боротьбу за вихід у плей-оф ЛЄ й остання гра з РФШ (1:0) у турнірі була формальністю.