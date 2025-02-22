Перевірте сервант. Легендарних "рибок" з СРСР продають за чималі гроші

Цей сервіз продавався протягом 30 років в СРСР

Наразі на ринку представлено багато речей з СРСР, які продають за чималі кошти. Так, до прикладу, відомих радянських синіх "рибок" можна купити за понад 5 000 грн.

Про це йдеться на відповідному порталі з продажу б/у речей. Зазначається, що власник продає набір "рибок" з порцеляни.

Вартість радянських "рибок" складає 5 900 грн, проте можливий торг у вигляді аукціону, який стартує від 3 333 грн. За словами продавця, набір не реставрувався і зберігся в ідеальному стані.

На фото видно, що майже за 6 тисяч грн можна купити сервіз "Рибка", який складається з графина об'ємом 700 мл і 6 чарок по 30 мл. Зазвичай такі набори були майже в кожній радянській квартирі, а зараз вважаються раритетом та колекціонуються людьми.

Зауважимо, що велика риба у вигляді коропа була призначена для різних напоїв, передусім алкогольних. Однак функціональність сервізу і досі викликає питання, а особливо складність його миття. Саме тому в СРСР він здебільшого виконував роль декору.

Історія "рибок"

Перший набір сервізу був виготовлений у білому й золотому кольорах. У 1956-1959 роках "рибки" були представлені на різноманітних закордонних виставках кераміки. В СРСР офіційно цей набір назвали "Сімейство коропів".

У магазинах Радянського Союзу графин продавали за 2 рублі 55 копійок, а чарочки – за 50 копійок. Цей сервіз продавався майже 30 років, тому його купили майже в кожну оселю.

"Рибки" випускалися у різних кольорах, але найпопулярнішими були біло-червоний і біло-синій кольори.

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