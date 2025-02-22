Непереможний німець нокаутував китайського гіганта і націлився на Усика (відео)

Великий бій завершився нокаутом

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувається велике шоу професійного боксу. У головному поєдинку вечора на ринг вийдуть абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) та його співвітчизник Дмитро Бівол (23-1, 12 КО).

В андеркарді шоу виступили непереможний німецький боксер Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) та китайський гігант Чжан Чжилеї (27-3-1, 22 KO). Про це повідомляє "Телеграф".

Боксери подарували уболівальникам справжнє видовище. Китайський "Великий вибух" відправив німця в нокдаун у 5-му раунді, проте у 6-му він сам опинився на настилі після потужного удару по корпусу. Чжан не зумів підвестися, і рефері зафіксував нокаут. Кабаєл завоював пояс тимчасового чемпіона WBC і став одним із претендентів на титул Олександра Усика.

Напередодні стартував медіатиждень шоу Бетербієв — Бівол 2. 18 лютого боксери взяли участь в офіційній церемонії прибуття в Ер-Ріяд, а наступного дня бійці провели відкриті тренування. 20 лютого на офіційній пресконференції стало відомо, що один із хедлайнерів шоу Даніель Дюбуа захворів і не зможе захистити титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Очікувалося, що українець Олександр Усик проведе свій наступний бій проти переможця дуелі Дюбуа – Паркер.

Найкращі моменти бою Бетербієв — Бівол

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися реванш, а також ділився прогнозом букмекерів на другу чемпіонську "дуель".