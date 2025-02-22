"Україна перемогла у війні, але …". У ЗСУ зробили цікаву заяву

Путін не може змінити реальний стан справ

Україна вже виграла війну з Росією і очільник РФ Володимир Путін розуміє це. Він не зміг досягнути своїх військових цілей, тому вимагає капітуляції нашої держави.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері Еспресо.

"Ми вже виграли війну. Зараз питання у закріпленні результатів. Три роки тому Путін вимагав цілу Україну, а паралельно планував ще захопити Балтію та Польщу. Зараз він, маючи значні ресурси та підтримку Китаю, Ірану та Північної Кореї, претендує лише на чотири області, які він не зміг повністю окупувати", — сказав він.

За словами Тимочка, Путін не досяг своїх військових цілей у цій війні, тому намагається виграти її дипломатично, схиливши країну до капітуляції.

"У минулому, запаморочений успіхами, Путін зобов'язав російську думу включити українські землі до конституції Росії як суб'єкти Федерації. Включити можна будь-що, але це не змінює реальний стан справ", — наголосив він.

Тимочко наголошує, що наразі Україні важливо уникати внутрішніх конфліктів, щоб росіяни цим не скористались. Консолідація українців зараз надзвичайно важлива.

"Інформаційний шум на міжнародній арені є лише спробою деяких політиків сформувати свій образ або стати сильнішими на своїх посадах. Між бажанням і реальністю дуже велика прірва, яку потрібно заповнювати важкою працею та консолідацією з усіма партнерами і союзниками. Ми спостерігаємо за ситуацією і готуємося святкувати вже стабільну перемогу, хоча для цього ще потрібен час", — резюмував військовий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія планує оголосити про "перемогу" у війні.