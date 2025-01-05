Труїли газом у підвалі? У Запоріжжі ТЦК опинився у центрі скандалу, що каже поліція (відео)

У поліції прокоментували інцидент

В Україні знову стався інцидент за участю ТЦК: це було у Запоріжжі. Чоловіки, яких доставили до одного з військкоматів, скаржилися на те, що військові задавали їх перцевим газом.

Про це повідомляють місцеві Telegram-пабліки. За словами чоловіків, вони забарикадувалися у підвалі, ймовірно, приміщення ТЦК, щоб їх не повезли на полігон. Працівники ТЦК спробували "викурити" їх за допомогою перцевого балончика, а поліцейські ігнорували прохання про допомогу.

Відео з’явилися у мережі.

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Тим часом у поліції заявили, що ця ситуація стала можливою завдяки нібито "провокаціям" з боку тих, хто збудував барикаду.

"Вони вже є фігурантами кримінального провадження і більшість уже перебувають у слідчих ізоляторах. Але одну з таких осіб було затримано працівниками РТЦК і він там опинився", — сказали в поліції.

Пізніше стало відомо про те, що барикади у приміщенні було знято, а порушень процесу мобілізації нібито не було виявлено. За цим фактом було розпочато відповідну перевірку.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Сумах чоловік загинув після візиту до ТЦК.