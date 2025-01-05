Поляк намагався викрасти з України лемурів: пропонував чималий хабар прикордонникам (фото)

Про те, що сталося, повідомили поліцію

Громадянин Польщі хотів незаконно вивезти з України лемурів. За них він пропонував чималий хабар прикордонникам.

Про це повідомляє пресслужба Західного управління Держприкордонслужби. За її даними, інцидент стався на пункті пропуску "Грушів". Там під час перевірки мікроавтобуса "Мерседес" громадянина Польщі, який мав намір виїхати на ньому з України, прикордонники виявили кількох лемурів, а також екзотичних птахів.

У ході перевірки вантажу з’ясувалося, що водій не мав жодних документів для транспортування тварин. Більше того за тварин водій запропонував прикордоннику хабар у розмірі 1900 доларів США та 100 євро.

"Військовослужбовець попередив особу про кримінальну відповідальність за таку пропозицію та відмовився від неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.

Зрештою, офіцери внутрішньої та власної безпеки 7 прикордонного загону надіслали до Національної Поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.369 ККУ "Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі". За цією статтею чоловікові може загрожувати до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на Парковому мосту помітили чоловіка, який вигулював собаку-леопарда та єнота. Тварини привернули багато уваги.