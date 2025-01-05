Землю з минулого року накриває потужна магнітна буря: коли вона закінчиться

Зараз К-індекс бурі дорівнює 6

Землю накриває потужна магнітна буря ще з 30 грудня та триває вже сьомий день. Стало відомо, коли вона закінчиться.

Ця інформація була опублікована на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі. Фахівці розповіли про рівень геомагнітної активності у січні поточного року.

Так, станом на 6 січня фіксується магнітна буря з К-індексом 5. Вже 6 січня вона стане слабшою і буде з К-ідексом 4, а в наступні дні взагалі стане незначною.

Зазначимо, що планетарний К-індекс використовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур.

Усі бурі з класифікацією понад К-індексом 5 — це бурі червоного рівня. Вони можуть спричинити збій у роботі супутників, GPRS, мобільного зв’язку, роботі електромереж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що щорічний конкурс "Фотограф полярного сяйва року" (Northern Lights Photographer of the Year) обрали найкращі фото.