Підстанція злетіла у повітря: десятки тисяч росіян залишилися без світла (відео)

Прокуратура встановлює причини того, що сталося

У російському Краснодарському краї близько 55 тисяч мешканців залишилися без світла. Причиною події стала аварія на трансформаторній підстанції.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За даними очевидців, на підстанції в Апшеронську стався вибух, після чого відключився сам Апшеронськ, а також сусідні населені пункти Нефтегорськ та станиця Кубанська.

Зазначається, що прокуратура розпочала перевірки причин того, що сталося.

За даними місцевої влади, причиною відключення світла стало коротке замикання на підстанції. Частина споживачів у Апшеронському районі почали отримувати електрику по резервних схемах.

Тим часом у мережі з’явився відеозапис, на якому добре помітна вогненна куля, що піднімається в небо після вибуху.

Як повідомлялося раніше, напередодні Нового року у Росії скасували виплати своїм солдатам, які на момент підписання контракту з армією були у в’язниці. Тобто, простіше кажучи, російським зекам перестануть платити гроші за участь у війні.