Солнце станет злее: ученые дали прогноз по магнитным бурям на этой неделе

Есть вероятность взрывов

Астросиноптики предупреждают о вспышке на Солнце, которая может привести к магнитным бурям в ближайшее время. Взрыв будет спровоцирован большим пятном AR3712.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, пятно AR3712 имеет магнитное поле смешанной полярности с северным (+) и южным (-) соприкасающимися полюсами. В скором времени это может вызвать сильный взрыв.

Они добавляют, что пятно повернуто прямо к нашей планете, поэтому любые вспышки ожидаются геоэффективными.

Магнитные бури на Земле в течение 17-23 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, на днях на Земле продержится двухдневный геомагнитный шторм 4 баллов мощности.

В течение 17 и 18 июня прогнозируется 4-балльная магнитная буря. После нее, 19 июня, солнечная активность снизится до "зеленого" уровня и продержится до конца недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в начале рабочей недели. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах ожидается сильная жара.