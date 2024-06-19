Три сонячні плями можуть спровокувати сильні спалахи: яка ймовірність магнітної бурі у середу

Вони розташовані поруч з одне одною

Вчені попереджають, що є ймовірність сонячного спалаху, який може вразити Землю. Цей вибух може відбутись у середу, 19 червня, через три великі плями.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, три великі сонячні плями звернені до нашої планети. Усі вони мають нестабільні магнітні поля, які становлять загрозу для вибухів класу М або Х.

Варто зауважити, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Магнітні бурі на Землі протягом 19-23 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, найближчими днями на Землі протримається одноденний геомагнітний шторм 4 балів потужності, а до кінця тижня варто очікувати низьку сонячну активність.

Лише протягом 19 червня прогнозується 4-бальна магнітна буря. Після неї астросиноптики не попереджають про будь-які коливання вище "зеленого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну накриють сильні зливи з грозою. Синоптики дали прогноз, яким регіонам готуватись до негоди.