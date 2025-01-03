Майже сотня автівок зіткнулися на трасі в Казахстані через погану погоду (вражаючі відео)

Розгорнуто найближчі пункти обігріву, в яких будуть евакуюватися водії

У пʼятницю, 3 січня, у Казахстані хуртовина та ожеледь у перші дні нового року створили аварійні умови на дорогах. Водії порушували швидкісний режим і безпечну дистанцію. Колона з 95 машин зіткнулася на трасі "Астана — Щучинськ" у Казахстані.

Причиною масової аварії стала сильна заметіль. Про це пише місцеве видання Sputnik Казахстан

Дорожні служби зазначають, що ділянку автодороги "Астана — Петропавловськ" закрили о 7:20 ранку 3 січня через погіршення погодних умов. Уже о 12:30 рух у бік Щучинська супроводжували поліцейські та комунальники зі спецтехнікою.

За попередніми даними, водії не дотримувалися швидкісного режиму та безпечної дистанції на 153-му кілометрі траси в районі села Жанаталап, через це і сталося масове зіткнення.

Щонайменше двоє людей постраждали внаслідок масової ДТП в Акмолинській області. Розгорнуто найближчі пункти обігріву, в яких будуть евакуюватися водії, пише "24KZ".

Варто зазначити, що синоптики ще 2 січня прогнозували в Казахстані сніг, хуртовину і морози до мінус 10 градусів. Через сильні снігопади в кількох регіонах Казахстану в перші дні нового року оголосили штормове попередження. Хуртовина та ожеледь створюють аварійні умови: багато ділянок автодоріг тимчасово закривають.

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