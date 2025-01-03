Наречена Роналду блиснула пишними формами на відпочинку (фото)

Сім’я футболіста проводить відпустку у теплих краях

Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду провів новий рік у Дубаї (ОАЕ). До речі, нещодавно самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро порівняв главу Кремля Володимира Путіна із CR7.

Наречена КріРо, відома іспанська модель Джорджина Родрігес, вирішила затриматися в ОАЕ, щоб відпочити. Відповідні знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Красуня, на яку підписано понад 60 млн осіб, показала кадри з відпочинку у столиці ОАЕ. Тякож Джорджина засвітила на знімках свою фігуру.

Джорджина Родрігес

Зазначимо, Роналду та Родрігес виховують п’ятьох дітей. У Кріштіану також є син Кріштіану-молодший (мати невідома громадськості), близнюки Єва та Матео, яких народила сурогатна мати та дочки Алана-Мартіна та Белла Емеральда, яких народила Джорджина.

Сім'я Кріштіану Роналду

Нагадаємо, 39-річний Роналду в сезоні 2024/25 взяв участь у 19 іграх за "Аль-Наср", у яких відзначився 16 голами та 3 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану та Джорджина мають спеціальну угоду щодо потенційного розлучення. Розлучення з нареченою може дуже дорого коштувати футболісту.