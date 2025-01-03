"Пора до мами": доньці та внукам Фаріон погрожують убивством (відео)

Суд вже ухвалив рішення

У п'ятницю, 3 січня, Шевченківський районний суд Львова вирішив надати доньці вбитої екснардепки, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон Софії Особі (Семчишин) та її двом малолітнім дітям Дмитру та Еві особисту охорону. Її надаватимуть протягом двох місяців, до 2 березня 2025 року.

Про це пише "Суспільне". Під час засідання адвокатка Наталія Романик повідомила про погрози у соцмережах на адресу Семчишин.

"Одна пані пише: ця теж хоче кулю. І, найстрашніше те, що цей допис під фотографією пані Софії набрав понад 5 тисяч вподобайок. Уявіть собі, яка є величезна кількість нездорових людей. Це не може бути здоровою реакцією", – сказала адвокатка.

Софія Семчишин розповіла, що не знає, від кого їй надходять погрози. Прете вона вважає, що її життю загрожує небезпека.

"Я боюся за своє життя, але, перш за все, за життя своїх дітей. Пишуть: "Пора доні до мами і Дмитрика не забудьте". Якби це стосувалося лише мене, я б витримала, але ці погрози стосуються моїх дітей", — заявила Семчишин.

Варто зазначити, що раніше правоохоронці забезпечували охорону доньки Ірини Фаріон. Під час судового засідання прокурор Дмитро Петльований повідомив, що строк таких заходів безпеки вже завершився.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року у Львові було скоєно замах на Фаріон. Жінці вистрілили у скроню з пістолета і через кілька годин вона померла в лікарні.

Через кілька днів підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В’ячеслав Зінченко. 3 січня суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.