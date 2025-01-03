Насуваються морози до -9°C. Яким областям найбільше не пощастить з погодою

Сніг теж прогнозують

Після тривалої теплої зими, на Україну насуваються справжні морози до -9°С. Вони накриють майже всі області і протримаються кілька днів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Зазначається, що вже з суботи, 4 січня, українцям слід очікувати справжньої морозної зими.

Коли будуть сильні морози в Україні

Вже з 4 січня на заході країни очікується вдень до -1°С, а вночі до -6°С. З опадів синоптики прогнозують незначний сніг, який за плюсової температури розтаватиме та ускладнюватиме рух транспорту. На півночі українців очікують менші морози: до -1°С вдень та -3 °С вночі. Сніг синоптики також прогнозують. На сході країні буде більш тепло, адже там можливий мінус та нуль лише вночі. Протягом дня температура коливатиметься від +1 до +3 °С. А от центральні області очікує до -4°С вночі та 0 градусів вдень. Лише на півдні збережеться плюсова температура, хоча протягом дня може зриватись сніг.

Неділя, 5 січня, буде морозною, адже на заході та півночі синоптики прогнозують вдень -2°С, а вночі аж -8°С. На сході буде від -2 до -5 градусів протягом доби. Центральні області теж очікує вночі до -6 градусів, а вдень до -1 градуса. І навіть південні регіони вночі накриє мороз до -6°С, а вдень до +2 °С. Опадів синоптики на 5 січня не прогнозують, буде помірно сонячно.

У понеділок, 6 грудня, на Водохреща ще протримається мороз, який вже з наступного дня спаде. Західні області очікують температурні гойдалки від -8°С вночі до +5°С вдень. На півночі буде приблизно така ж температура, а от на сході мороз ще триматиметься. Адже вдень термометр сягне 0 градусів, а вночі -7°С. Центральні області вночі очікує до -6 °С, а південні до -1 градуса. Опади синоптики прогнозують лише на півночі країни, хмарність — на заході, в інших регіонах буде помірно сонячно.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого очікувати від погоди Україні наприкінці січня та в лютому.