Три солнечных пятна могут спровоцировать сильные вспышки: какова вероятность магнитной бури в среду

Они расположены рядом с друг другом

Ученые предупреждают, что есть вероятность солнечной вспышки, которая может поразить Землю. Этот взрыв может произойти в среду, 19 июня, через три больших пятна.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, три больших солнечных пятна обращены к нашей планете. Все они имеют нестабильные магнитные поля, представляющие угрозу взрывам класса М или Х.

Следует заметить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Магнитные бури на Земле в течение 19-23 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, в ближайшие дни на Земле продержится однодневный геомагнитный шторм 4 балла мощности, а к концу недели стоит ожидать низкую солнечную активность.

Только в течение 19 июня прогнозируется 4-балльная магнитная буря. После нее астросиноптики не предупреждают о каких-либо колебаниях выше "зеленого" уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину накроют сильные ливни с грозой. Синоптики дали прогноз, каким регионам готовиться к непогоде.