Двір біля "Привозу" зі старими верандами: як виглядає будинок в Одесі, де виріс Жванецький

Жванецький писав про Одесу, про її колорит та особливий гумор

Відомий письменник-сатирик Михайло Жванецький пішов із життя у 2020 році й був похований у Москві, але виріс та народився в Одесі. Його подвір’я в українському популярному місті вже стало туристичною пам’яткою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дворик та квартира, де провів юність Жванецький. Також ми дізналися, як цей будинок використовується зараз.

Чим відомий Михайло Жванецький

Народився Михайло Жванецький у 1934 році в Одесі в єврейській родині. Спершу сім’я жила в Томашполі, де батько сатирика працював лікарем. А в 1941 році Жванецький разом з матір’ю був евакуйований до Ташкента, там він пішов до школи, але в 1945 році сім’я повернулася до Одеси та оселилася на Комсомольській вулиці (зараз Старопортофранківська), в 133 будинку, що неподалік "Привозу".

Дворик, у якому виріс Жванецький

Ще в студентські роки він почав писати мініатюри та монологи, які часто сам і виконував у студентському театрі. Жванецький любив писати про Одесу, її колорит, особливий гумор і людей. Незабаром він став одним із найпопулярніших письменників-сатириків і великим майстром іронії.

Михайло Жванецький був одним із найпопулярніших сатириків

Багато цитат та жартів Михайла Жванецького стали частиною народного фольклору та всесвітнього надбання. А невід’ємним атрибутом образу артиста був старий пошарпаний портфель.

Попри те, що Жванецький довгі роки жив та працював у Москві, він підтримував Україну та не забував рідне місто. Він любив нашу країну і неодноразово згадував це у своїх виступах.

Михайло Жванецький любив жарти про Одесу та її колориту

Як виглядає одеський дворик, де виріс Жванецький

Дворик, де провів юність відомий сатирик Михайло Жванецький на вигляд зовсім непримітний. Однак він подобається туристам, оскільки зберіг атмосферу старої Одеси.

Двір та квартира в Одесі, де мешкав Жванецький

Будинок письменника розташований неподалік "Привозу", у самому дворику знаходяться засклені дерев’яні веранди, паркан, цегляні труби, старі поштові скриньки. Вхід у квартиру Жванецького – на дерев’яній веранді на другому поверсі, до якої підіймаються сходи. Ця квартира була легендарним місцем зустрічей його друзів, серед яких відомі актори та співаки, письменники та поети.

Будинок Жванецького розташований неподалік "Привозу"

Дворик Жванецького в Одесі

Востаннє Жванецький був у своєму будинку в Одесі у 2017 році

Востаннє письменник бував у своєму дворику влітку 2017 року. Після його смерті вдова Жванецького звернулася до міської влади із проханням створити муніципальний музей на честь письменника.

Жванецький називав будинок в Одесі "маминою квартирою"

У січні 2022 року у квартирі Жванецького розпочалися ремонтні роботи. До початку ремонту було проведено фото- та відеофіксацію обстановки квартири для відтворення її в автентичному вигляді. Там мали намір замінити покрівлю, зміцнити стіни, замінити міжповерхове покриття, а також реставрувати меблі.

В одеській квартирі Жванецького роблять музей на його честь

Ремонтні роботи у квартирі Жванецького розпочалися до війни.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає двір, де жив Кузьма Скрябін у Києві. Артист жив далеко від центру столиці.