Сонячна пляма-гігант втретє повертається обличчям до Землі: прогноз щодо магнітних бур на тиждень

Вчені попереджають про ймовірні майбутні сильні спалахи

Стара сонячна пляма AR3664, яка була причиною сильної магнітної бурі за останні 20 років, рідкісно втретє повертається до Землі. Вона наразі не має свого великого масштабу і прогнозувалось, що вже зникла з поверхні Сонця, однак її магнітне поле все ще активно.

Натомість вчені помітили вибухово-активну область, яка 23 червня створила сонячний спалах класу М9.3. Сама пляма становить лише частину свого розміру, але всередині її "щось продовжує виробляти сильні спалахи", як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі на Землі протягом 24-30 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на Землі протримається одноденний геомагнітний шторм 4 балів потужності.

Протягом 24 червня прогнозується 4-бальна магнітна буря, яка вже наступного дня, 25 червня, знизиться до мінімальної сонячної активності.

До кінця тижня не варто очікувати на будь-які коливання вище 3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці червня. Відомий синоптик Ігор Кібальчич поділився своїм прогнозом.