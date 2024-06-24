Солнечное пятно-гигант третий раз поворачивается лицом к Земле: прогноз по магнитным бурям на неделю

Ученые предупреждают о возможных будущих сильных вспышках

Старое солнечное пятно AR3664, которое было причиной сильной магнитной бури за последние 20 лет, редко в третий раз возвращается к Земле. Она сейчас не имеет своего большого масштаба и прогнозировалось, что уже исчезла с Солнца, однако ее магнитное поле все еще активно.

Ученые заметили взрыво-активную область, которая 23 июня создала солнечную вспышку класса М9.3. Само пятно составляет лишь часть своего размера, но внутри его "что-то продолжает производить сильные вспышки", как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле в течение 24-30 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, на днях на Земле продержится однодневный геомагнитный шторм 4 баллов мощности.

В течение 24 июня прогнозируется 4-балльная магнитная буря, которая уже на следующий день, 25 июня, снизится до минимальной солнечной активности.

До конца недели не стоит ожидать каких-либо колебаний выше 3 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце июня. Известный синоптик Игорь Кибальчич поделился своим прогнозом.