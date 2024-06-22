На Львівщині "погодний апокаліпсис": вітер валить дерева, а з неба сипеться град (фото та відео)

Чорна хмара перетворила день на ніч

У Львові та області стався "погодний апокаліпсис". Спочатку там пройшов пиловий вихор, а потім вдарила потужна злива.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, зараз у місті вирує потужна гроза. Місцеві telegram-канали своєю чергою показали численні фото та відео.

"У Львові сильна гроза! Будьте обережні! Не стійте під деревами", — написав Садовий.

Різка зміна температури призвела до виникнення потужних поривів вітру, які почали підіймати у повітря стовпи пилу, а в деяких місцях навіть повалили дерева.

Після цього в області почалася потужна злива, а місцями навіть випав великий град.

Користувачі мережі звернули увагу на чорну хмару, яка накрила область.

Як повідомлялося раніше, синоптики прогнозували, що на вихідних в Україні зберігатиметься дуже спекотна погода, яку змінять дощі та грозами. При цьому вони зазначали, що подібна картина у суботу та неділю спостерігатиметься по всій території країни.

Натомість народний синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що це похолодання відбудеться лише на кілька днів, після чого в Україну повернеться спека.