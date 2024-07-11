Сонце ніяк не втихомириться: на Землі вирує сильна магнітна буря, коли буде її пік
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Спонсором поганого настрою може бути шторм
Землю охопила потужна магнітна буря, сила якої сягає 9 балів. До кінця поточного тижня астросиноптики прогнозують ще один 5-бальний та два 4-бальні геомагнітні шторми.
Вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) кажуть, що незначна геомагнітна буря класу G1 можлива 13-14 липня, коли потік сонячного вітру вразить магнітне поле Землі. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.
За їх словами, газоподібний матеріал витікає з північної діри в атмосфері Сонця.
Магнітні бурі на Землі 11-14 липня
Протягом цих 4 днів прогнозуються одноденні магнітні шторми 4,5 та 9 балів потужності, які мають протриматись перед вихідними і протягом них.
Згідно зі прогнозом Meteoagent, наразі, 11 липня, на нашій планеті тримається магнітна буря 9 балів, яка наступного дня, 12 липня, знизить свою силу до 4 балів. Уже 13 липня знову очікується геомагнітний шторм 5 балів, але 14 липня буде спад потужності шторму до 4 балів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи спаде аномально висока температура в Україні в кінці робочого тижня.