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Сонце ніяк не втихомириться: на Землі вирує сильна магнітна буря, коли буде її пік

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Главред

Спонсором поганого настрою може бути шторм

Землю охопила потужна магнітна буря, сила якої сягає 9 балів. До кінця поточного тижня астросиноптики прогнозують ще один 5-бальний та два 4-бальні геомагнітні шторми.

Вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) кажуть, що незначна геомагнітна буря класу G1 можлива 13-14 липня, коли потік сонячного вітру вразить магнітне поле Землі. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

За їх словами, газоподібний матеріал витікає з північної діри в атмосфері Сонця.

Магнітні бурі на Землі 11-14 липня

Протягом цих 4 днів прогнозуються одноденні магнітні шторми 4,5 та 9 балів потужності, які мають протриматись перед вихідними і протягом них.

Згідно зі прогнозом Meteoagent, наразі, 11 липня, на нашій планеті тримається магнітна буря 9 балів, яка наступного дня, 12 липня, знизить свою силу до 4 балів. Уже 13 липня знову очікується геомагнітний шторм 5 балів, але 14 липня буде спад потужності шторму до 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи спаде аномально висока температура в Україні в кінці робочого тижня.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік