Спека не піде: синоптик розповів, яким регіонам України доведеться найважче

Високі температури та сухе повітря сприятимуть посиленню посухи

У другій декаді липня в Україні продовжиться аномальна спека, коли температура повітря перевалюватиме за 40 градусів. Це стосується особливо центральних, південних і східних областей.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич у матеріалі: "В Україну йде спека 42 градуси, але деяким регіонам пощастить".

За його словами, більшість південно-східних та східних вітрів сприятимуть подальшому надходженню гарячої повітряної маси середньоазіатського походження.

Також Ігор Кібальчич наголосив, що високі температури та сухе повітря сприятимуть посиленню посухи. Буде й більший ризик пожежі у степових та лісостепових зонах, особливо в районі, де йдуть інтенсивні бойові дії.

Зазначимо, що народний синоптик з Волині Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів, на яку погоду чекати: "Нетипове літо-2024 на тлі погодних рекордів: народний синоптик дав докладний прогноз".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли за прогнозом у Києві будуть дощі та скільки вони будуть йти.