Дощів не передбачається: синоптик розповів, якою буде погода наприкінці робочого тижня

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Літня спека продовжує триматись вже другий тиждень. Тому наступні 4 дні погодні умови в Україні визначатиме аномально спекотна та суха повітряна маса, яка надійде до нас із пустельних регіонів Середньої Азії.

"Телеграф", посилаючись на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича розповість, якою буде погода в Україні наприкінці робочого тижня. За його словами, на тлі високого атмосферного тиску істотних дощів не передбачається

Погода в Україні 11 липня

У четвер, 11 липня, в Україні утримається суха та спекотна погода, лише вдень на крайньому заході та у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер східний / північно-східний, 5 – 10 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі +19…+24, вдень +29…+34, у центральних, південних, східних областях та на Закарпатті +35…+40 градусів тепла.

Погода в Україні 11 липня

Погода в Україні 12 липня

У п'ятницю, 12 липня, на більшій частині території нашої країни продовжиться період аномальної спеки та відсутності опадів. Вітер східної чверті, 5 — 10 м/с; у західних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +17…+22, на півдні місцями до +25; вдень +30…+35, у центральних, південних та місцями західних областях +34…+39 градусів тепла.

Погода в Україні 12 липня

Погода в Україні 13 липня

У суботу, 13 липня, в Україні опадів не передбачається, лише вдень у західній частині подекуди пройдуть локальні грозові зливи у супроводі шквалів та граду. Вітер північно-східний, на Правобережжі країни південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22, на півдні та у Криму місцями до +25; вдень +33…+39 градусів тепла.

Погода в Україні 13 липня

Погода в Україні 14 липня

У неділю, 14 липня, у західній частині можливі місцями короткочасні грозові дощі, на решті країни сухо і спекотно. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +18…+23, вдень +34…+39, у західних областях +26…+31 градусів тепла.

Погода в Україні 14 липня

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