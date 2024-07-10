"Майте запас води": синоптик розповіла, скільки ще протримається аномальна спека в Україні

Найближчими днями лише у Києві очікуються невеликі дощі

Сильна спека охопить практично всю територію України. Протримається вона ще довго.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко. Вона додала, що максимальна температура повітря сягатиме +30+39 градусів, місцями до +40 і вище.

"Коли відчутне послаблення — поки що не видно, за межами передбачуваного прогнозу, і цей тиждень, і наступний", — зазначила Наталія.

Найскладнішою буде ситуація на півдні, сході та більшості центральних областей України. Там очікується дуже висока пожежна небезпека.

Трохи прохолодніше буде у західних областях, проте цей факт не дуже вплине на загальну картинку. Тому синоптик радить обов’язково мати вдома запас води.

У Києві найближчого тижня температура підніметься до +31+35 градусів. Невелика хмарність та дощ очікується у неділю, 14 липня, та у понеділок, 15 липня.

Раніше ми розповідали, які області накриє аномальна спека. Ці показники близькі до абсолютних максимумів температури, які зафіксовані в Україні за всю історію спостережень.

Також ми писали, що у Дніпрі люди під час грози водили хоровод. У такий спосіб вони "викликали" дощ.