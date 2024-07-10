На Сонці з'явилася група плям, більших за Землю: чи стануть вони причиною магнітних бур

На світилі знову назріває "дискотека"

Сонячна пляма AR3738, яка тільки нещодавно повернулась обличчям до Землі, стає дуже великою. Вона може спровокувати магнітні бурі, однак на цьому тижні поки передбачаються 4-бальні шторми.

AR3738 знаходиться в групі сонячних плям, які виросли за 5 днів до розміру, який в 10 разів більше нашої планети. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Вони мають бета-гамма магнітне поле, яке містить енергію для геоефективних сонячних спалахів.

Магнітні бурі на Землі 10-14 липня

Протягом цих днів прогнозуються одноденні та дводенні геомагнітні шторми 4 балів, які мають протриматись перед вихідними та в кінці тижня.

Згідно зі прогнозом Meteoagent, 4-бальні магнітні бурі очікуються 11-12 та 14 липня. Між цими датами пануватиме мінімальна сонячна активність, яка коливатиметься від 2 до 3 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким регіонам України пощастить найближчими днями, адже їх накриють дощі з грозами.