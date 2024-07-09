Три області накриють дощі з грозами, в решті — спека: на яку погоду чекати найближчими днями (фото)

Парасольки потрібні будуть лише в деяких областях

Сьогодні вночі, 9 липня, невеликі дощі можливі у західних областях та вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина. А ось завтра у трьох областях України є ймовірність увечері на північному сході України є ймовірність дощів із грозами.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко. Вона додала, що дощі з грозами можливі на території Полтавської, Харківської та Сумської областей.

В решті областей України буде суха спекотна погода. На заході та півночі країни температура повітря сягатиме +30+34 градуси. Жарко буде також у центральних областях, у південній частині та на сході України. Стовпчик термометра підніметься тут до +33+37, місцями +36+39 градусів.

У столиці 10 липня прогнозується суха спекотна погода. Температура повітря очікується до +30+33 градусів.

Наталія Діденко зазначає, що надалі спека лише посилюватиметься і продовжиться досить довгий час. Пік спеки за її прогнозами очікується на 14-17 липня.

Погода на найближчі дні

Раніше ми розповідали про погоду на весь липень. У частині України вона затримається, однак у деяких областях піде на спад. Також "Телеграф" писав, якою буде погода у Києві на початку тижня.