Солнце никак не усмирится: на Земле бурлит сильная магнитная буря, когда будет ее пик
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Спонсором плохого настроения может быть шторм
Землю охватила мощная магнитная буря, сила которой достигает 9 баллов. К концу текущей недели астросиноптики прогнозируют еще один 5-балльный и два 4-балльных геомагнитных шторма.
Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорят, что незначительная геомагнитная буря класса G1 возможна 13-14 июля, когда поток солнечного ветра поразит магнитное поле Земли. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.
По их словам, газообразный материал вытекает из северной дыры в атмосфере Солнца.
Магнитные бури на Земле 11-14 июля
В течение этих 4 дней прогнозируются однодневные магнитные штормы 4,5 и 9 баллов мощности, которые должны продержаться перед выходными и в течение них.
Согласно прогнозу Meteoagent, сейчас, 11 июля, на нашей планете держится магнитная буря 9 баллов, которая на следующий день, 12 июля, снизит свою силу до 4 баллов. Уже 13 июля снова ожидается геомагнитный шторм в 5 баллов, но 14 июля будет спад мощности шторма до 4 баллов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, спадет ли аномально высокая температура в Украине в конце рабочей недели.