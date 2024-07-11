Укр

Солнце никак не усмирится: на Земле бурлит сильная магнитная буря, когда будет ее пик

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Космос
Космос. Фото Главред

Спонсором плохого настроения может быть шторм

Землю охватила мощная магнитная буря, сила которой достигает 9 баллов. К концу текущей недели астросиноптики прогнозируют еще один 5-балльный и два 4-балльных геомагнитных шторма.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорят, что незначительная геомагнитная буря класса G1 возможна 13-14 июля, когда поток солнечного ветра поразит магнитное поле Земли. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

По их словам, газообразный материал вытекает из северной дыры в атмосфере Солнца.

Магнитные бури на Земле 11-14 июля

В течение этих 4 дней прогнозируются однодневные магнитные штормы 4,5 и 9 баллов мощности, которые должны продержаться перед выходными и в течение них.

Согласно прогнозу Meteoagent, сейчас, 11 июля, на нашей планете держится магнитная буря 9 баллов, которая на следующий день, 12 июля, снизит свою силу до 4 баллов. Уже 13 июля снова ожидается геомагнитный шторм в 5 баллов, но 14 июля будет спад мощности шторма до 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, спадет ли аномально высокая температура в Украине в конце рабочей недели.

Теги:
#Прогноз #Магнитные бури #График