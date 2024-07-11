Солнце никак не усмирится: на Земле бурлит сильная магнитная буря, когда будет ее пик

Спонсором плохого настроения может быть шторм

Землю охватила мощная магнитная буря, сила которой достигает 9 баллов. К концу текущей недели астросиноптики прогнозируют еще один 5-балльный и два 4-балльных геомагнитных шторма.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорят, что незначительная геомагнитная буря класса G1 возможна 13-14 июля, когда поток солнечного ветра поразит магнитное поле Земли. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

По их словам, газообразный материал вытекает из северной дыры в атмосфере Солнца.

Магнитные бури на Земле 11-14 июля

В течение этих 4 дней прогнозируются однодневные магнитные штормы 4,5 и 9 баллов мощности, которые должны продержаться перед выходными и в течение них.

Согласно прогнозу Meteoagent, сейчас, 11 июля, на нашей планете держится магнитная буря 9 баллов, которая на следующий день, 12 июля, снизит свою силу до 4 баллов. Уже 13 июля снова ожидается геомагнитный шторм в 5 баллов, но 14 июля будет спад мощности шторма до 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, спадет ли аномально высокая температура в Украине в конце рабочей недели.